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Для вступления в НАТО. Швеция выдала Турции члена курдской партии, - СМИ

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Суббота 03 декабря 2022 16:27
Для вступления в НАТО. Швеция выдала Турции члена курдской партии, - СМИ Фото: Швеция выдала Турции члена курдской партии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция депортировала в Турцию члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которую там считают террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

По данным издания, Махмут Тат был приговорен к шести годам и 10 месяцам тюрьмы в 2015 году, поскольку его обвинили в членстве в террористической организации РПК. Из-за этого он попросил убежища в Швеции, но получил отказ.

Члена РПК доставили в следственный изолятор в городе Мольндал и после этого депортировали в Турцию.

Отметим, что Турция является одной из двух стран, которые все еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Анкара требует, чтобы Стокгольм начал депортацию всех людей, которых она считает террористами.

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс уже в начале февраля 2023 года.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции для вступления в Альянс.

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