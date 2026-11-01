Решение СAS по российскому хоккею запятнает лед украинской кровью, - Сибига
Допуск российских хоккеистов к международным соревнованиям станет легитимизацией агрессии РФ и запятнает спорт кровью украинцев. Это решение должно быть немедленно упразднено.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.
Глава МИД подчеркнул, что Россия не прекратила свою войну против Украины, продолжает убивать людей и каждый день атаковать украинские города.
По его словам, разрешение на возвращение национальных команд предоставит Москве желаемую международную легитимность.
"Допуская возвращение российского хоккея, CAS запятнает лед украинской кровью", - подчеркнул министр.
Сибига призвал международное спортивное сообщество и партнеров занять жесткую позицию против повторного допуска РФ к соревнованиям.
Он подчеркнул, что не может быть привычной жизни, пока идет агрессия.
Отдельно дипломат обратился к сохранившим моральный компас мировым правительствам с призывом запретить российским игрокам въезд на свою территорию.
По мнению министра, война должна иметь четкие последствия, в том числе в международном спорте.
Напомним, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские сборные в соревнования вызвало волну возмущения.
В Немецком хоккейном союзе жестко отреагировали на допуск РФ и встали на защиту сборной Украины, отметив угрозу для проведения будущего чемпионата мира.
Со своей стороны Федерация хоккея Украины срочно инициировала переговоры с IIHF. В ФХУ подробно распространили ноту протеста и объяснили позицию относительно возможного бойкота ЧМ из-за возвращения страны-агрессора.