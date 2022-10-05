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Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в этом году, - СМИ

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Хельсинки, Среда 05 октября 2022 22:16
Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в этом году, - СМИ Фото: Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в этом году (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Власти Финляндии намерены уже в этом году начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, на строительство заграждения выделят шесть миллионов евро дополнительного финансирования.

Забор начнут строить в юго-восточной части страны. Возле ограды проложат дорогу и установят системы наблюдения.

При этом, как пишет Yle, ограду не планируют строить по всей границе с РФ, а только на участках с высоким уровнем риска. Такими участками являются пункты пересечения границы и прилегающие к ним территории, там установят ограждения длиной от 130 до 260 километров.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею финской пограничной службы о строительстве забора на границе с Россией. По ее словам, для этого все еще необходимо единогласие среди партий парламента.

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