Финляндия готовится к войне с Россией, но столкнулась с серьезной проблемой

Финляндия уже активно изучает опыт Украины в сдерживании российского наступления и планирует применить его в случае вторжения РФ. Однако суровые северные погодные условия могут помешать этим планам.

Об этом заявил командующий финской армией, генерал-лейтенант Паси Валимяки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Финляндия рассматривает возможность использования противотанковых заграждений по украинскому образцу для усиления обороны границы с Россией. Хельсинки работает над укреплением восточного фланга НАТО с учетом восстановления военного потенциала РФ.

По словам Валимяки, Россия уже постепенно восстанавливает свои военные возможности, хотя ее полномасштабная война против Украины продолжается пятый год.

Финляндия имеет общую границу с РФ протяженностью 1340 км. Это около половины всей сухопутной границы НАТО с Россией. Поэтому страна изучает украинский опыт создания оборонительных рубежей и, в частности, оценивает, насколько эффективными окажутся такие сооружения в условиях сурового северного климата.

Во время войны украинские военные обустроили разветвленную систему оборонительных линий и противотанковых заграждений, которые помогают сдерживать продвижение противника. По словам Валимяки, ни одной из сторон пока не удалось найти эффективный способ преодолеть такие укрепления и вернуться к масштабным наступательным маневрам.

В то же время финский климат создает дополнительные трудности при строительстве подобных сооружений.

"Условия в Финляндии сложнее. Если мы построим укрепления и выкопаем противотанковые рвы или установим заграждения такой же глубины, как в Украине, сколько времени понадобится, прежде чем окружающая среда превратит их в искусственные пруды?" - объяснил генерал.

Он также указал на постепенное восстановление российских военных арсеналов. В частности, на базы хранения уже поступают танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19.

Финляндия не может остановить процесс перевооружения России, поэтому сосредоточивается на укреплении собственной обороноспособности и сдерживании потенциальной агрессии. Главная задача - убедить российское военное руководство в том, что нападение не увенчается успехом.

"Все, что мы сейчас делаем, направлено на создание такого барьера, который не позволит России продвинуться дальше - независимо от того, идет ли речь о нападении на альянс или непосредственно на Финляндию", - отметил Валимяки.