ua en ru
Сб, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фінляндія готується до війни з Росією, але стикнулася з серйозною проблемою

18:28 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фінляндія готується до війни з Росією, але стикнулася з серйозною проблемою Фото: Армія Фінляндії готується до найгіршого сценарію (facebook.com/puolustus)
Додати як бажане джерело в Google

Фінляндія вже активно вивчає досвід України у стримуванні російського наступу та планує його застосувати у разі вторгнення РФ. Однак суворі північні погодні умови можуть завадити цим планам.

Про це заявив командувач фінської армії, генерал-лейтенант Пасі Валімякі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Фінляндія розглядає можливість використання протитанкових загороджень за українським зразком для посилення оборони кордону з Росією. Гельсінкі працює над зміцненням східного флангу НАТО, враховуючи відновлення військового потенціалу РФ.

За словами Валімякі, Росія вже поступово відновлює свої військові спроможності, хоча її повномасштабна війна проти України триває п'ятий рік.

Фінляндія має спільний кордон із РФ завдовжки 1340 км. Це близько половини всієї сухопутної ділянки кордону НАТО з Росією. Тому країна вивчає досвід України щодо створення оборонних рубежів, зокрема оцінює, наскільки ефективними будуть такі споруди в умовах суворого північного клімату.

Під час війни українські військові облаштували розгалужену систему оборонних ліній і протитанкових перешкод, які допомагають стримувати просування противника. За словами Валімякі, жодній зі сторін поки не вдалося знайти ефективного способу подолати такі укріплення та повернутися до масштабних наступальних маневрів.

Водночас фінський клімат створює додаткові труднощі для будівництва подібних споруд.

"Умови у Фінляндії складніші. Якщо ми побудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови або перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, перш ніж наше довкілля перетворить їх на штучні ставки?" - пояснив генерал.

Він також звернув увагу на поступове відновлення російських військових арсеналів. Зокрема, на бази зберігання вже надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Фінляндія не може зупинити процес переозброєння Росії, тому зосереджується на посиленні власної обороноздатності та стримуванні потенційної агресії. Головне завдання - переконати російське військове керівництво, що напад не матиме успіху.

"Усе, що ми зараз робимо, спрямоване на створення такого бар'єра, який не дозволить Росії просунутися далі - незалежно від того, чи йдеться про напад на альянс, чи безпосередньо на Фінляндію", - зазначив Валімякі.

Раніше ми писали, що у трьох країнах Європи масово навчають цивільних у межах підготовки до війни з Росією.

До речі, нещодав у Британії попередили, що країна має трохи більше ніж 1000 днів на підготовку до війни з РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Україна Фінляндія Війна Росії проти України
Новини
"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ
"Відверто ганебно": Зеленський закликав Раду повернути декларування для всіх працівників СБУ
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так