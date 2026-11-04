Готовятся к войне с Россией: в трех странах Европы массово учат гражданских

Норвегия, Финляндия и Польша расширяют программы военной подготовки населения на фоне угрозы со стороны России. Граждан учат обращаться с оружием, вести бои в городской застройке, использовать беспилотники и оказывать помощь раненым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

В Норвегии 2026 год объявлен годом "тотальной обороны". Согласно этой концепции, к защите страны должны привлекаться не только военные, но и государственные учреждения, бизнес и население.

Национальная гвардия Норвегии (Heimevernet) насчитывает более 40 тысяч человек - почти вдвое больше, чем регулярная армия, численность которой составляет 23 тысячи военнослужащих. Среди резервистов есть юристы, электрики, банкиры, страховые агенты и фермеры. Многие из них раз в год оставляют работу и отправляются на военные сборы.

В сентябре в Осло состоялись крупнейшие в этом году учения Национальной гвардии, в которых приняли участие около 5 тысяч вооруженных резервистов. "Мы стоим на пути у россиян", - заявила бывшая премьер-министр страны Эрна Сульберг в интервью SZ. Норвегия имеет почти 200-километровую границу с Россией.

В Польше действуют сразу несколько программ военной подготовки граждан. Одна из них - "В готовности", в рамках которой по выходным проводят занятия по основам военного дела и эвакуации. В первые недели после запуска программы в 2025 году на курсы записались около 18 тысяч человек.

Еще одна инициатива - "Тренируйся с армией" - предполагает обучение под руководством военнослужащих. Добровольцев учат обращаться с оружием, метать учебные гранаты и осваивать другие военные навыки. В некоторых городах желающих оказалось так много, что пришлось формировать списки ожидания.

Основы военного дела преподают и в польских школах. Подростков учат оказывать первую помощь, выживать в экстремальных условиях и действовать во время вооруженного конфликта. С 14 лет для них предусмотрена стрелковая подготовка.