Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - министр

Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины. Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нового министра обороны Финляндии Микко Савола в Twitter.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не взорвать собственную обороноспособность", - отметил он.

В то же время глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что его страна не будет разглашать подробности пакета по соображениям безопасности.