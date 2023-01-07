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Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - министр

Фото: Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины. Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нового министра обороны Финляндии Микко Савола в Twitter.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не взорвать собственную обороноспособность", - отметил он.

В то же время глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что его страна не будет разглашать подробности пакета по соображениям безопасности.

Напомним, 5 января новый министр обороны Финляндии Микко Савола принял присягу и вступил в должность. Он пообещал продолжать военную поддержку Украины.

Также в Финляндии заявили, что могут передать Украине танки Leopard2, если такое решение примут в ЕС.

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ФинляндияВоенная помощь