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Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, - міністр

Фото: Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія готує чергову партію військової допомоги для України. Проте поки невідомо, що саме буде входити до нового пакету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нового міністра оборони Фінляндії Мікко Савола в Twitter.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив він.

Водночас глава Міноборони Фінляндії наголосив, що його країна не буде розголошувати подробиць пакету з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 5 січня новий міністр оборони Фінляндії Мікко Савола склав присягу і вступив на посаду. Він пообіцяв продовжувати військову підтримку України.

Також у Фінляндії заявили, що можуть передати Україні танки Leopard 2, якщо таке рішення приймуть в ЄС.

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ФинляндияВійськова допомога