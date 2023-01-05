В Финляндии новый министр обороны: изменит ли это военную поддержку Украины

В Финляндии принял присягу новый министр обороны Микко Савола. Он пообещал, что это не повлияет на военную поддержку Украины, и она будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Эстонии, которого цитирует Yle.

Указано, что Савола временно заменил на посту своего предшественника, бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, взял отпуск по уходу за ребенком до марта.

"В своей речи после принесения присяги он Савола объяснил, что Финляндия не изменит свою политику и продолжит поддержку Украины. Сейчас готовится 12-й пакет помощи, решения по которому ожидаются в ближайшие несколько недель", - пишет издание.

По словам Саволы, подготовка к членству в НАТО является одним из приоритетов его короткого срока в должности министра.

"Конечно, наша главная цель сейчас - довести наше членство до финиша. Со своей стороны я намерен содействовать этому. Подготовка к членству в НАТО идет полным ходом", - подытожил Савола.

Напомним, что в конце декабря Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи в размере 28,8 млн евро.

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