Фінляндія готується до можливого припинення поставок газу з Росії, - Yle

Як зазначає видання, у разі припинення постачання газу з Росії розглядається кілька сценаріїв розв'язання цієї проблеми, в тому числі перехід на інші джерела палива для теплоелектростанцій. Однак для ряду виробництв такий варіант може виявитися більш складним завданням.

Проблему з альтернативними видами палива вивчали на сталеливарному заводі компанії Ovako, печі якого частково працюють на російському газі.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і вивчаємо різні варіанти заміни російського газу. Наш головний пріоритет-пошук альтернативи постачанню російського газу по всій країні, наприклад, використання газопроводу Balticconnector", - розповіла виданню Анса Ряятарі, глава відділу комунікацій Ovako.

Генеральний директор компанії Gasgrid Finland Оллі Сипіля заявила, що для ринку Фінляндії газу буде достатньо, навіть у разі припинення постачання з Росії. За її словами, Balticconnector надає доступ до терміналів СПГ в Литві і мережі газопостачання Латвії.