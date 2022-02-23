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Фінляндія готується до можливого припинення поставок газу з Росії, - Yle

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії у разі введення ЄС нових санкцій і відповідних заходів Москви після визнання так званих Донецької та Луганських "народних республік". Раніше про таку можливість заявили в Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Yle.

Як зазначає видання, у разі припинення постачання газу з Росії розглядається кілька сценаріїв розв'язання цієї проблеми, в тому числі перехід на інші джерела палива для теплоелектростанцій. Однак для ряду виробництв такий варіант може виявитися більш складним завданням.

Проблему з альтернативними видами палива вивчали на сталеливарному заводі компанії Ovako, печі якого частково працюють на російському газі.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і вивчаємо різні варіанти заміни російського газу. Наш головний пріоритет-пошук альтернативи постачанню російського газу по всій країні, наприклад, використання газопроводу Balticconnector", - розповіла виданню Анса Ряятарі, глава відділу комунікацій Ovako.

Генеральний директор компанії Gasgrid Finland Оллі Сипіля заявила, що для ринку Фінляндії газу буде достатньо, навіть у разі припинення постачання з Росії. За її словами, Balticconnector надає доступ до терміналів СПГ в Литві і мережі газопостачання Латвії.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявили, що вивчають різні сценарії, якщо Росія вирішить частково або повністю припинити постачання газу до Європи.

Відзначити, ціна газу в Європі на торгах 23 лютого перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів.

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