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В ЄС заявили про готовність до можливих перебоїв постачання газу з Росії

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Брюссель, Середа 16 лютого 2022 11:19
В ЄС заявили про готовність до можливих перебоїв постачання газу з Росії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Європа готова відреагувати, якщо РФ почне використовувати газ в якості зброї. Та запевнила, що ЄС вже готовий до можливих перебоїв з постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Twitter.

"Ми готові, якщо Росія використовуватиме газ в якості зброї. Декілька країн готові збільшити експорт скрапленого природного газу до ЄС. Ми вже зміцнили наш пан'європейський трубопровід та сполучну мережу електропостачання", - написала вона.

Нагадаємо, нещодавно в Євросоюзі заявляли, що не вірять у те, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європи.

При цьому, нещодавно влада Японії заявила про готовність постачання газу до країн ЄС, якщо почнуться перебої із його забезпеченням у разі вторгнення РФ в Україну.

Додамо, російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього є кілька умов.

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