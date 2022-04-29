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Найбільша енергокомпанія Данії відмовилась платити за газ у рублях

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Данія, П'ятниця 29 квітня 2022 16:33
Найбільша енергокомпанія Данії відмовилась платити за газ у рублях Фото: у Днії відмовляються платити рублями за російський газ (pixabay)
Автор: Євгеній Прокопенко

Провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані російською агресією проти України. Ми робимо все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, в тому числі припиняємо всі поставки вугілля для наших електростанцій", - повідомили в компанії.

Там зазначається, Ørsted відхиляє вимоги "Газпром експорту" щодо оплати поставленого газу в рублях.

"Газ не є основним бізнесом для Ørsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо наші поточні контракти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомили, що якщо у компанії отримають чистий прибуток від контракту з "Газпром експорт" у 2022 році, він буде переданий на гуманітарну допомогу в Україні".

У компанії привітали прагнення ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС.

"Ми готові допомогти прискорити процес "зеленого" будівництва", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна не буде оплачувати російський газ рублями. Він додав, що спільно з Польщею буде створена група для реагування на припинення постачання нафти з Росії.

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