RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Фінляндія в лютому зніме всі COVID-обмеження

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила, що протягом лютого в країні будуть скасовані всі обмеження, які були введені через коронавірус. Перші послаблення заходів заплановані на вівторок, 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Так, з завтрашнього дня ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 21:00. Однак бари зобов'язані будуть припиняти продаж алкоголю о 17:00, а закриватися о 18: 00.

При цьому заклади можуть продовжити вимагати сертифікати про вакцинацію у відвідувачів. При цьому, зазначила прем'єр, перепустки не будуть звільняти Ресторани від обмежень на продаж алкоголю принаймні до середини лютого.

У регіоні Уусімаа зможуть відкритися громадські спортивні зали та басейни.

При цьому з 1 лютого будуть скасовані правила на кордонах Фінляндії для пасажирів, що прибувають з країн Шенгенської зони, а також країн ЄС, що не входять в Шенгенську зону.

Нагадаємо, раніше в Англії скасували всі обмеження, пов'язані з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияКарантин