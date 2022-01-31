Фінляндія в лютому зніме всі COVID-обмеження

Так, з завтрашнього дня ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 21:00. Однак бари зобов'язані будуть припиняти продаж алкоголю о 17:00, а закриватися о 18: 00.

При цьому заклади можуть продовжити вимагати сертифікати про вакцинацію у відвідувачів. При цьому, зазначила прем'єр, перепустки не будуть звільняти Ресторани від обмежень на продаж алкоголю принаймні до середини лютого.

У регіоні Уусімаа зможуть відкритися громадські спортивні зали та басейни.

При цьому з 1 лютого будуть скасовані правила на кордонах Фінляндії для пасажирів, що прибувають з країн Шенгенської зони, а також країн ЄС, що не входять в Шенгенську зону.