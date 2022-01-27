В Англії скасували практично всі COVID-обмеження

Так, ще з 19 січня було скасовано правило соціального дистанціювання. З 20 січня школярам дозволили не скористатися масками. А вже сьогодні в Англії скасовується обов'язкове використання COVID-сертифікату як пропуск на масові заходи.

Носіння масок на заходах залишається на розгляді організаторів. Це стосується й сертифікатів. Але обов'язковими маски залишили для громадського транспорту у Лондоні. Однак рекомендація використовувати маску в людних місцях і в закритих приміщеннях зберігається.

"Вакцини та тестування забезпечили нам один із найвищих у Європі рівень захисту, що дозволяє тепер повернутися до "плану А" і повернути більше свободи… Проте, навчаючись "жити з вірусом", ми повинні розуміти, що він поки що нікуди не подівся, тож якщо ви ще не зробили цього - запрошуємо прийти на ваше перше або посилююче щеплення", - зазначив міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.