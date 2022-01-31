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Финляндия в феврале снимет все COVID-ограничения

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что в течение февраля в стране будут отменены все ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Первые послабления мер запланированы на вторник, 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Так, с завтрашнего дня ресторанам и кафе будет разрешено работать до 21:00. Однако бары обязаны будут прекращать продажу алкоголя в 17:00, а закрываться в 18:00.

При этом заведения могут продолжить требовать сертификаты о вакцинации у посетителей. При этом, отметила премьер, пропуска не будут освобождать рестораны от ограничений на продажу алкоголя по крайней мере до середины февраля.

В регионе Уусимаа смогут открыться общественные спортивные залы и бассейны.

При этом с 1 февраля будут отменены правила на границах Финляндии для пассажиров, прибывающих из стран Шенгенской зоны, а также стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

Напомним, ранее в Англии отменили все ограничения, связанные с коронавирусом.

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