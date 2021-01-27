Фінляндія через COVID обмежила в'їзд мандрівникам

У Фінляндії з 27 січня влада ввела жорсткі обмеження на в'їзд у країну. Таким чином, уряд планує зупинити поширення нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, заборона на в'їзд у Фінляндію діє для всіх мандрівників з інших країн ЄС або країн Шенгенської зони, у яких мета візиту несуттєва. Людям, яким все ж дозволять потрапити у країну, доведеться пройти тест на коронавірус на кордоні.

Зазначається, що нові обмеження стосуються і тих, хто приїжджає до Фінляндії через роботу. Роботодавці повинні будуть обґрунтувати, чому робоче завдання того чи іншого в'їжджаючого співробітника є вкрай важливим та не терпить затримок.

Нагадаємо, у Фінляндії наприкінці минулого року підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що голова Міністерства внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що німецький уряд розглядає можливість припинення міжнародних авіаперевезень, щоб зупинити поширення нових штамів коронавірусу.