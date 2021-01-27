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Финляндия из-за COVID ограничила въезд путешественникам

Автор: Андрей Козловский

В Финляндии с 27 января власти ввели жесткие ограничения на въезд в страну. Таким образом, правительство планирует остановить распространение новых штаммов коронавируса.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, запрет на въезд в Финляндию действует для всех путешественников из других стран ЕС или стран Шенгенской зоны, у которых цель визита несущественная. Людям, которым все же позволят попасть в страну, придется пройти тест на коронавирус на границе.

Отмечается, что новые ограничения касаются и тех, кто приезжает в Финляндию из-за работы. Работодатели должны будут обосновать, почему рабочая задача того или иного въезжающего сотрудника является крайне важной, не терпящей задержек.

Напомним, в Финляндии в конце прошлого года подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что немецкое правительство рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.

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