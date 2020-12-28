У Фінляндії підтвердили зараження новим штамом коронавірусу

Фото: чоловік у масці (РБК-Україна)

У Фінляндії підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу. У двох заражених виявили штам коронавірусу з Великобританії, у ще одного - з Південної Африки.

Про це повідомляє Yle.

Один з носіїв знаходиться в регіоні Кюменлааксо. Інфекція була діагностована на Різдво у людини, що прибув з Великобританії.

За даними Асоціації муніципалітетів Фінляндії, ланцюг зараження з'ясована, і не очікується, що інфекція пошириться за межі регіону.

Фінське відомство охорони здоров'я і соціального добробуту THL закликає всіх, хто приїхав у Фінляндію 7 грудня або пізніше, пройти тест на коронавірус. Це стосується навіть тих, хто вже здавав тест після повернення в країну.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразний, ніж інші.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я скличе збори членів для обговорення стратегії протидії нового штаму коронавірусу.

Однак у ВООЗ заявили, що ситуація знаходиться під контролем.