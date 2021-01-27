ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Німеччина може зупинити міжнародні авіасполучення

Берлін, Середа 27 січня 2021 11:29
Німеччина може зупинити міжнародні авіасполучення
Фото: літак (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Голова Міністерства внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що німецький уряд розглядає можливість припинення міжнародних авіаперевезень. Таке рішення можуть прийняти для того, щоб зупинити поширення нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Небезпека, яку створюють численні мутації вірусу, змушує нас подумати про рішучі заходи. Це включає значно жорсткіші прикордонні перевірки, особливо на кордонах з зонами підвищеного ризику, а також скорочення майже до нуля авіаперельотів до Німеччини, як зараз робить Ізраїль", - сказав Зеєгофер.

Міністр також додав, що вивчення шляхів захисту від поширення нових варіантів коронавірусу відбувається за дорученням канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона виступає проти тотальної заборони на поїздки, проте закликає зупинити туризм настільки, наскільки це можливо.

Нагадаємо, раніше голова відомства федерального канцлера Німеччини Хельге Браун не виключив закриття німецьких кордонів із сусідніми країнами, якщо ті найближчим часом не будуть діяти ефективніше у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

Також повідомлялось, що в Німеччині у 35 людей виявили новий штам коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Германия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся