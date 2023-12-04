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Финляндия будет использовать опыт Польши для защиты границы с РФ

Понедельник 04 декабря 2023 06:09
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Финляндия будет использовать опыт Польши для защиты границы с РФ Фото: Финляндия использует опыт Польши для защиты границы с РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Финляндия воспользуется опытом Польши в защите границы с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией, которую спровоцировала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что финская делегация приехала в Польшу, чтобы увидеть, как работает польская система охраны границы с Беларусью.

Михальская рассказала, что финны интересовались польским опытом, нормативными документами, а также сотрудничеством с вооруженными силами и другими службами, поскольку намерены ввести подобные решения на своей границе.

Однако, как отмечает представитель, такие решения должны быть адаптированы к финским реалиям. Спикер также добавила, что Россия несет ответственность за кризис на границе как с Финляндией, так и с Польшей.

Также сообщается, что на прошлой неделе два польских пограничника начали службу на финско-российской границе в рамках операции "Фронтекс".

Финляндия закрыла границу с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы.

Недавно правительство Финляндии также приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.

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