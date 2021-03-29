Фінляндія близька до запуску найбільшого ядерного реактора в Європі

Фінляндія найближчим часом може запустити в експлуатацію найбільший ядерний реактор в Європі. Це також буде один з найсучасніших реакторів на атомній електростанції.

Повідомляється, що після кількох років затримки, перевитрати бюджету і суперечок за контрактами, будівництво третього енергоблоку на АЕС Olkiluoto нарешті наближається до завершення.

Енергоблок, який будується з 2005 року, мав відкритися ще до 2009 року. Але Управління радіаційної і ядерної безпеки Фінляндії дозволило завантаження реактора ядерним паливом тільки в минулу п'ятницю.

Перша вартість проекту в 3 млрд євро зросла до 8,4 млрд через проблеми з безпекою та несправні компоненти. Переговори між фінською компанією TVO і консорціумом Areva-Siemens про умови завершення проекту все ще тривають.

Очікується, що регулярне виробництво електроенергії на цьому реакторі почнеться в лютому 2022 року.