У Франції почали будувати ядерний реактор, який може стати проривом в енергетиці

Фото: ITER (EJF Riche)

Закінчити будівництво планують у 2025 році

У вівторок, 28 липня, у французькому дослідному центрі Кадараш почалося будівництво найбільшого термоядерного експериментального реактора ITER. Це може стати проривом в енергетиці шляхом "екологічності" ядерного синтезу.

Про це повідомляє The Guardian.

Реактор збудують на півдні Франції в комуні Сен-Поль-ле-Дюранс, а його будівництво планують закінчити у 2025 році.

У разі успіху проект може стати проривом в енергетиці та відкрити людству нове, ефективне і безпечне джерело енергії.

На відміну від більшості реакторів, де енергія відбувається внаслідок розщеплення ядра, цей проект застосовуватиме екологічно безпечну технологію ядерного синтезу.

Реактор повинен продемонструвати можливість застосування керованого ядерного синтезу в промисловому масштабі. Головна ж мета проекту - довести, що отримання енергії з ядерного синтезу може бути ефективним і насамперед комерційно вигідним.

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