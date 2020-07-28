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У Франції почали будувати ядерний реактор, який може стати проривом в енергетиці

Франція, Вівторок 28 липня 2020 22:39
У Франції почали будувати ядерний реактор, який може стати проривом в енергетиці
Фото: ITER (EJF Riche)
Автор: Максим Зайченко

Закінчити будівництво планують у 2025 році

У вівторок, 28 липня, у французькому дослідному центрі Кадараш почалося будівництво найбільшого термоядерного експериментального реактора ITER. Це може стати проривом в енергетиці шляхом "екологічності" ядерного синтезу.

Про це повідомляє The Guardian.

Реактор збудують на півдні Франції в комуні Сен-Поль-ле-Дюранс, а його будівництво планують закінчити у 2025 році.

У разі успіху проект може стати проривом в енергетиці та відкрити людству нове, ефективне і безпечне джерело енергії.

На відміну від більшості реакторів, де енергія відбувається внаслідок розщеплення ядра, цей проект застосовуватиме екологічно безпечну технологію ядерного синтезу.

Реактор повинен продемонструвати можливість застосування керованого ядерного синтезу в промисловому масштабі. Головна ж мета проекту - довести, що отримання енергії з ядерного синтезу може бути ефективним і насамперед комерційно вигідним.

Також РБК-Україна писало, що у лютому цього року в Японії вирішили скинути в море радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма-1", на якій сталася аварія у 2011 році.

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