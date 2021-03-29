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Финляндия близка к запуску самого большого ядерного реактора в Европе

Новина українською → Хельсинки, Понедельник 29 марта 2021 13:57
Финляндия близка к запуску самого большого ядерного реактора в Европе Фото: АЭС Olkiluoto (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Финляндия в ближайшее время может запустить в эксплуатацию самый большой ядерный реактор в Европе. Это также будет один из самых современных реакторов на атомной электростанции.

Об этом пишет Euractiv.

Сообщается, что после нескольких лет задержки, перерасхода бюджета и споров по контрактам, строительство третьего энергоблока на АЭС Olkiluoto наконец близится к завершению.

Энергоблок, который строится с 2005 года, должен была запуститься еще до 2009 года. Но Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии разрешило загрузить реактор ядерным топливом только в минувшую пятницу.

Первоначальная стоимость проекта в 3 млрд евро выросла до 8,4 млрд из-за проблем с безопасностью и неисправных компонентов. Переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens об условиях завершения проекта все еще продолжаются.

Ожидается, что регулярное производство электроэнергии на этом реакторе начнется в феврале 2022 года.

Напомним, ранее во Франции начали строить ядерный реактор, который может стать прорывом в энергетике.

Также сообщалось, что Франция начала выводить из эксплуатации старейшую в стране атомную электростанцию.

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Новости Украины Энергетика АЭС Финляндия реактор
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