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У Франції відключили реактор найстарішої в країні АЕС

Новини » Енергетика     22.02.2020 - 14:50
У Франції відключили реактор найстарішої в країні АЕС
Фото: АЕС "Фессенайм" (Futura-Sciences)

АЕС "Фессенайм" діє у Франції з 1977 року

У Франції відключили від національної електромережі перший з двох реакторів на атомній електростанції Фессенхайм, яка є найстарішою у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як зазначається, реактор був відключений уночі близько 02:00.

"Реактор був відключений близько 02.00 ночі, і ми маємо привітати чудову роботу команд, це був дуже емоційний момент в диспетчерській", - сказали в енергетичній компанії Франції EDF.

Крім того, у компанії зазначили, що процедура пройшла без будь-яких проблем.

Виведення реактора з експлуатації виглядало як зупинка для технічного обслуговування. Відмінність лише у тому, що на цей раз реактор не буде перезапущений.

При цьому працівники АЕС погрожували акціями громадянської непокори, протестуючи проти закриття станції.

Другий реактор АЕС Фессенхайм мають відключити до 30 червня 2002 року.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати отримали ліцензію на запуск першого енергоблоку атомної електростанції "Барака". ОАЕ стануть першою арабською країною в регіоні, яка має свою АЕС.

Крым того, на Рівненській АЕС під'єднали до мережі енергоблок №1 після завершення планового ремонту, який тривав 45 днів. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.

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