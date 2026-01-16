Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на почти 100 млн евро

Министр обороны страны Антти Хяккянен отметил, что этот пакет соответствует насущным потребностям Украины в войне. Он отметил, что помощь была сформирована в ускоренном режиме, чтобы военные получили ее максимально быстро.

Детали относительно состава пакета помощи не раскрываются из соображений безопасности и оперативной необходимости. Также в тайне держат способы и график его поставки.

"Программа закупок для поддержки Украины в отечественной оборонной промышленности также продвигается в этом году в соответствии с планом. Финляндия продолжает поддерживать Украину оборонным оборудованием, поскольку это самый эффективный способ способствовать установлению справедливого мира", - подчеркнул Хяккянен.

В целом Финляндия с начала полномасштабной войны предоставила Украине помощи на около 3,1 миллиарда евро, включая этот пакет.