В Естонії перевіряють банк, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

Ілюстративне фото (alfaparks.lv)

Перевірка проводиться у рамках розслідування про відмивання грошей

Співробітники Фінансової інспекції вирушили з перевіркою в головну контору Swedbank в Естонії у зв'язку з розпочатим 21 лютого розслідуванням про відмивання грошей. Про це повідомляє видання Postimees.

Зазначимо, банк також підозрюють у відмиванні грошей президента-втікача Віктора Януковича.

Видання інформує, що йдеться про звичайну перевірку, яка проводиться у рамках розслідування. У ході неї співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поговорять на місці з працівниками Swedbank. При цьому як довго триватиме перевірка, буде залежати від результатів розслідування.

Слід зазначити, що фінінспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.

Додамо, за даними журналістів шведського громадського телерадіомовлення SVT, відповідно до внутрішнього звіту Swedbank, банк не виконав в естонському відділенні зобов'язання щодо запобігання відмивання грошей. Так, протягом десяти років через естонське крило банку пройшло майже 135 мільярдів доларів грошей нерезидентів, перш за все, - російських клієнтів.

При цьому Віктор Янукович міг використовувати естонське відділення банку для того, щоб розраховуватися з Полом Манафортом.

Нагадаємо, Управління по боротьбі з економічною злочинністю Швеції наприкінці березня провело обшуки в найбільшому банку країни Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, в тому числі грошей президента-втікача Януковича.

Як писало РБК-Україна, Рада директорів банку Швеції Swedbank 28 березня 2019 року звільнила президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у ЗМІ про схеми відмивання грошей, пов'язаних з відділеннями фінансової установи у країнах Балтії.