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У Фінляндії пройдуть парламентські вибори

Новини » Політика    14.04.2019 - 07:53
У Фінляндії пройдуть парламентські вибори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За 200 місць в парламенті Фінляндії будуть боротися 19 партій

Вибори у Фінляндії пройдуть 14 квітня, у неділю, за місця в парламенті змагатимуться 19 партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Фінляндії.

Як повідомляється, дані опитувань свідчать, що ні одна з партій не набирає більше 20% голосів виборців.

"Націоналістична партія фінів набрала швидкість за правоцентристською партією Національної коаліції і зайняла друге місце в передвиборному опитуванні", - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що найбільш популярна Соціал-демократична партія, за неї готові проголосувати 19% осіб. Права партія "Справжні фіни", яка виступає проти міграційної політики Євросоюзу, може отримати 16,3%.

Вцілому у виборах в Національні збори Фінляндії будуть брати участь 9 представлених у парламенті партій і 10 непарламентських партій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента Фінляндії повідомила, що уряд країни подає у відставку через відмову у планах проведення реформи системи охорони здоров'я.

Голова парламентської групи прем'єр-міністра Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що прем'єр-міністр вимагає своєї відставки, так як реформа охорони здоров'я не може бути здійснена протягом цього урядового терміну.

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