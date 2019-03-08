ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Фінляндії подав у відставку

Новини » Політика    08.03.2019 - 11:20
Уряд Фінляндії подав у відставку
Фото: Саулі Нііністо і Юха Сіпілу (twitter.com/TPKanslia)

Відставка пов'язана через відмову у проведенні реформи охорони здоров'я

Адміністрація президента Фінляндії повідомила, що уряд країни подає у відставку через відмову у планах проведення реформи системи охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова парламентської групи прем'єр-міністра Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що прем'єр-міністр вимагає своєї відставки, так як реформа охорони здоров'я не може бути здійснена протягом цього урядового терміну.

Також повідомляється, що прем'єр-міністр Фінляндії провів зустріч з президентом країни Саулі Нііністо в Гельсінкі який попросив його залишитися виконуючим обов'язки до 14 квітня, коли мають відбутися вибори.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписав указ про розпуск парламенту і про проведення дострокових загальних виборів, які пройдуть 28 квітня. Уряд Санчеса пропрацював вісім місяців, що стало рекордно коротким терміном в сучасній історії Іспанії, наступні вибори в іспанський парламент повинні були відбутися в 2020 році.

В Фінляндії чоловік з ножем поранив дитину та 2 дорослих Глава МЗС Ірану подав у відставку
Новини України отставкаФинляндия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся