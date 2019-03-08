Уряд Фінляндії подав у відставку

Фото: Саулі Нііністо і Юха Сіпілу (twitter.com/TPKanslia)

Відставка пов'язана через відмову у проведенні реформи охорони здоров'я

Адміністрація президента Фінляндії повідомила, що уряд країни подає у відставку через відмову у планах проведення реформи системи охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова парламентської групи прем'єр-міністра Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що прем'єр-міністр вимагає своєї відставки, так як реформа охорони здоров'я не може бути здійснена протягом цього урядового терміну.

Також повідомляється, що прем'єр-міністр Фінляндії провів зустріч з президентом країни Саулі Нііністо в Гельсінкі який попросив його залишитися виконуючим обов'язки до 14 квітня, коли мають відбутися вибори.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписав указ про розпуск парламенту і про проведення дострокових загальних виборів, які пройдуть 28 квітня. Уряд Санчеса пропрацював вісім місяців, що стало рекордно коротким терміном в сучасній історії Іспанії, наступні вибори в іспанський парламент повинні були відбутися в 2020 році.