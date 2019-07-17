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У Фінляндії звинуватили Росію у порушенні повітряного простору

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 14:31
У Фінляндії звинуватили Росію у порушенні повітряного простору
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інцидент стався вранці 17 липня

Фінляндія звинуватила російський літак у порушенні повітряного простору у Фінській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Uutiset.

Як повідомив експерт Міністерства оборони Фінляндії Крістіан Валкуррі, інцидент стався на території Фінської затоки поблизу Порвоо вранці середи, 17 липня. Російський літак просунувся на понад кілометр в глиб.

"Літак провів на фінській території приблизно дві хвилини та просунувся на понад кілометр від кордону", - заявив він.

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, Фінляндія підняла в повітря винищувачі Hornet для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем. Літаки піднялися для ідентифікації російських Ту-160, А-50 і Су-35. Однак тоді обійшлося без порушення повітряного простору.

РБК-Україна писало, що на початку червня США заявили, що у Філіппінському морі американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося маневрувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой".

Росіяни, своєю чергою, стверджували, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовновим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалой", а потім раптово змінив напрямок і пройшов лише за 50 метрів від нього.

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