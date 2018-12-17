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У ФРН назвали умови для будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Політика    17.12.2018 - 00:38
У ФРН назвали умови для будівництва "Північного потоку-2"
Фото: Петер Альтмайер (kmu.gov.ua)

Однією з умов є збереження транзиту газу через Україну

Міністр економіки ФРН Петер Альтмайер заявив, що прокладка газопроводу "Північний потік-2" можлива, якщо при цьому будуть зберігатися "ключові інтереси України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр відніс до "ключових інтересів України" збереження транзиту газу через територію України після 2019 року. Також він підкреслив, що після агресивних дій РФ близько Керченської протоки, коли були захоплені українські моряки, він не має наміру поступатися закликам США, України та членів Християнсько-демократичного союзу відмовитися від будівництва "Північного потоку-2".

Крім цього, Альтмайер заявив, що агресивні дії Росії з нападом на українські кораблі є "великою помилкою", яка "не покращила позицію РФ в інших питаннях".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США закликали Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2". Представник Держдепартаменту Роберт Палладіно заявив, що Сполучені Штати закликають Німеччину відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2" і прислухатися до побоювань сусідів, "безпека яких буде підірвана" цим трубопроводом.

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