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У Раді зареєстрований закон Зеленського про зняття держмонополії на виробництво спирту

Новини » Політика    23.10.2019 - 12:38
У Раді зареєстрований закон Зеленського про зняття держмонополії на виробництво спирту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом з 1 січня 2020 року скасовується держмонополія на виробництво спирту

У Верховній раді України зареєстрували проект закону авторства президента Володимира Зеленського про роздержавлення спиртової галузі. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Зокрема, документ зареєстровано за №2300 в середу, 23 жовтня.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву. На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті ВР.

Підкреслимо, президент визначив проект закону як невідкладний.

Нагадаємо, раніше прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський вніс до Ради відповідний закон.

Згідно із законопроектом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність із виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Також проект закону вводить повну лібералізацію експорту спирту з України.

Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів України підприємства.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня у Сумській області співробітники Служби безпеки України викрили та блокували масштабні поставки контрафактного метилового спирту з Росії, які діяли протягом 2018-2019 років.

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