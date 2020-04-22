Фінкомітет пройшов більше третини правок до закону про банки

Комітет Верховної ради з питань фінансів пройшов більше третини всіх правок, внесених у законопроект про банківську діяльність, необхідний для кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Facebook.

За його словами, за 22 квітня комітет опрацював 34% всіх правок.

"Отже, з 10:00 ранку наш комітет працював над поправками до закону про банки. За цей день пройшли вже 34% від всіх поправок. Зупинилися на 5718 з 16586. Завтра в 10:00 продовжимо цю чудову роботу", - написав Железняк.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб вступив в силу закон про зміни до регламенту Верховної ради.

Зазначимо, що 31 березня Верховна рада України прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ має унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банках та внесення змін до державного бюджету України для надання допомоги.