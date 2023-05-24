Финишный рывок. Чего ждать от второго тура выборов в Турции и каковы шансы Эрдогана

Расклад после первого тура

Помимо Эрдогана и Кылычдароглу, в бюллетенях фигурировали еще два человека. Это кандидат от партийного блока "Альянс АТА", националист Синан Оган и лидер Партии Отчизны Мухаррем Индже. Что касается последнего, то его участие было номинальным, поскольку за несколько дней до голосования он снялся с выборов.

В качестве одной из причин Индже назвал агрессивную клевету, в частности, в сети появились поддельные фото и видео сексуального характера. По его словам, он подвергался травли в течение полутора месяцев, а турецкие власти не смогли защитить его репутацию. И, как оказалось, для нынешней президентской кампании в целом характерно распространение фейков против оппозиции.

Большинство опросов предрекали победу Кылычдароглу, часть из них даже прогнозировала результат выше 50%, но согласно официальным данным Высшей избирательной комиссии, голоса 14 мая распределились следующим образом:

Эрдоган - 49,52%

Кылычдароглу - 44,88%

Оган - 5,17%

Индже - 0,43%

Фото: результаты первого тура (инфографика hurriyet.com)

В понедельник Оган, который раньше всегда выступал против Эрдогана, призвал избирателей поддержать действующего президента. Свое решение он объяснил неубедительными переговорами с оппозиционным "Альянсом нации". Кроме того, по его мнению, и президент и парламент должны быть под контролем одной политической силы.

Параллельно с президентскими в Турции прошли также парламентские выборы. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития обеспечил себе большинство еще на пять лет, заняв 322 из 500 мест в Меджлисе. Поддержавший Кемаля Кылычдароглу блок получил 213 мест.

Считается, что за Огана голосовал протестный электорат, недовольный политикой Эрдогана и предложениями его оппонента. Не факт, что его избиратели в итоге поддержат действующего президента. Но с другой стороны около трети готовы проголосовать за Эрдогана, которому не хватило менее 1%.

Первый тур показал изменение симпатий турков в разных регионах страны. В частности, Эрдоган потерял Стамбул и Анкару, большинство жителей которых в 2018 году отдали ему голоса. Теперь его ключевой избиратель проживает в центральной части и на севере, преимущественно в малоразвитых сельских провинциях.

Кылычдароглу, наоборот, поддержали в крупных городах и более богатых регионах, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Измире и так далее. Еще одним его оплотом стали бедные регионы на юго-востоке, где преимущество ему обеспечили курды, недовольные правящим режимом.

Эрдоган идет к победе

Как показывают свежие опросы, во втором туре Эрдоган может одержать уверенную победу. По данным социологического центра Özdemir Araştırma, его готовы поддержать 54,12% избирателей, оппонента - 45,88%. Опрос Areda Survey показывает 52,4% против 47,6% в пользу действующего главы государства.

Оба фаворита в ходе президентской кампании сосредоточились на двух главных темах - ситуации в экономике и восстановлении после землетрясений в феврале 2023-го. За прошлый год инфляция превысила 50%, а в марте составила 50,5%. В стране дорожают недвижимость, продукты питания, а также услуги в сфере здравоохранения.

Эрдоган упрямо идет против законов экономики, выступая против повышения ключевой ставки Центробанка. Он настаивает на правильности так называемой "эрдоганомики", обещает построить 650 тысяч квартир для пострадавших от землетрясений, бесплатный газ в течение одного года, а накануне выборов на 45% поднял зарплаты для чиновников.

Фото: Эрдоган уверенно идет на второй тур с победой на парламентских выборах (GettyImages)

Что касается внешней политики, то здесь он говорит о строительстве "Турецкой оси" с нормализацией отношений со странами своего региона. Кроме того, Эрдоган делает акцент на особых отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным и нежелании вводить санкции против России.

"Господин Кемаль обеспокоен тем, что я встречаюсь с Путиным. Он говорит: "Я буду следовать указаниям Запада, я введу санкции". Вы совсем не разбираетесь в политике, господин Кемаль. Идите спать. В мире политика так не делается", - раскритиковал он выпады оппонента на недавнем митинге в Сивасе.

Эрдоган также подчеркивает важную роль Турции как посредника между Россией и Украиной. По его словам, благодаря этому продолжаются поставки украинского зерна по черноморскому коридору. Отметим, зерновая сделка была продлена на два месяца как раз после первого тура выборов. И это дает турецкому президенту повод заявить об очередном внешнеполитическом успехе.

Кроме того, судя по всему, его команда делает ставку на фейки против крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) во главе с Кылычдароглу. Они появились еще до первого тура, но перед вторым их распространение стало более масштабным.

Например, в сети публикуются фальшивые плакаты с логотипом РНП в поддержку курдских "Отрядов национальной самообороны" (YPG). Эту организацию связывают с Рабочей партией Курдистана, признанной террористической группировкой в самой Турции, США, ЕС и ряде других стран.

Фото: накануне второго тура распространяются фейки против оппозиции (teyit.org)

Факт-чекинговый проект Teyit изучил материалы и пришел к выводу, что все они являются фейками и не имеют отношения к предвыборной кампании РНП и Кылычдароглу.

Кылычдароглу меняет стратегию

Лидер народных республиканцев предлагает туркам иначе бороться с экономическим кризисом. Он настаивает на развитии производства товаров с высокой добавленной стоимостью с последующим ростом доходов в частном секторе. Для этого он обещает сформировать 9 особых экономических зон.

Во внешней политике Кылычдароглу выступает за сближение с Европейским союзом и НАТО, а также критикует Эрдогана за сотрудничество с Россией.

"Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется", - заявил он в обращении, опубликованном в Twitter.

Ранее он прямо обвинил Россию в публикации фейков и заговоре после того, как Эрдоган показал поддельное видео, где один из главарей курдских боевиков якобы призывает голосовать за Кылычдароглу.

Результаты первого тура вынудили кандидата от оппозиции попытаться заручиться поддержкой националистов. В частности, он пообещал выслать из страны всех беженцев. По данным ООН, Турция приняла порядка 4 млн беженцев, преимущественно из Сирии.

Фото: Кемаль Кылычдароглу изменил стратегию и пытается заручиться поддержкой националистов (GettyImages)

По его словам, Эрдоган не защитил границы и якобы привел в страну "более 10 млн беженцев".

"Этого было недостаточно, вы продавали турецкое гражданство, чтобы получить "импортные голоса"… Если они останутся, в Турцию прибудет еще более 10 млн беженцев", - заявил он.

До сих пор девизом Кылычдароглу было примирение, теперь же его тон стал более агрессивным. Эксперт Центра исследования и предотвращения радикализации при Международном университете прикладных наук в Кельне Кемаль Бозай считает, что кандидат пытается привлечь электорат националиста Синана Огана. Однако ему не следует забывать о поддержке курдов и прогрессивных избирателей, которые могут не согласиться с враждебной политикой в отношении беженцев и вообще не прийти на выборы, рассказал он DW.

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Независимо от исхода выборов в Турции, вряд ли изменится ее отношение к Украине и развязанной россиянами войне. Поскольку преимущественно и оппозиция, и правящая партия демонстрируют похожие позиции по поддержке нашей страны, одновременно настаивая на необходимости диалога с Россией.

Посол Украины Василий Боднар подчеркивает, что все политические силы здесь ориентируются на национальный интерес Турции, и среди них нет разногласий в том, с кем дружить.

"Давайте не забывать, что действующие власти поддержали Украину политически. Есть, конечно, продолжение военно-технического сотрудничества, оборонного сотрудничества. Это не только поставки для нас… есть многие другие сферы сотрудничества. Это взаимовыгодные взаимодополняющие форматы, которые, надеюсь, будут важны для всех, кто выиграет президентские выборы в Турции", - заявил он в эфире "Радио Свобода".

Опросы прогнозируют победу действующего президента. Но отрыв не настолько велик, чтобы говорить об отсутствии шансов у оппонента. Явка в первом туре составила рекордные почти 89%, и турки показали, что им не все равно, кто возглавит страну. Если она сохранится на высоком уровне, то выборы 28 мая станут своего рода референдумом, который даст оценку 20-летнему правлению Эрдогана.