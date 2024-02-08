Главу так называемого "верховного суда Крыма" будут судить за госизмену
Главу так называемого "верховного суда Крыма" будут судить за государственную измену. Его назначил на незаконный пост российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Сотрудники ГБР завершили расследование дела в отношении бывшего крымского судьи, которого оккупанты назначили главой незаконно созданного так называемого "верховного суда Крыма".
Из открытых источников известно, что речь идет о бывшем крымском судье Игоре Родионове.
Обвинительный акт в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Что известно о предателе
До оккупации полуострова Родионов занимал должность судьи Верховного суда Крыма. После аннексии он перешел на сторону россиян и работал в составе созданного незаконно органа.
Позже указом диктатора Путина предателя назначили на должность главы так называемого "верховного суда Крыма". Он участвовал в организации деятельности и функционирования незаконных судебных органов, помогал оккупационным властям подавлять сопротивление украинских граждан, преследовать людей, выступавших против захватчиков.
Предатель получил от Путина звание "заслуженного юриста РФ".
Напомним, бывшему командиру севастопольского "Беркута" объявили подозрение в госизмене. Речь идет о Сергее Колбине, который вместе с подчиненными способствовали оккупации украинского полуострова.
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