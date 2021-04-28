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У "Голосі" попередили про наслідки "ручної" заміни голови "Нафтогазу"

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 17:08
У "Голосі" попередили про наслідки "ручної" заміни голови "Нафтогазу" Фото: Інна Совсун (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Звільнення урядом голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначення на цю посаду Юрія Вітренка є фактичною практикою повернення до ручного управління. Це також може призвести до повернення корупційних схем у державну компанію й загрожує співпраці України з МВФ.

Про це заявила заступник голови партії "Голос", народний депутат Інна Совсун.

За її словами, призначення Вітренка відбулося всупереч статуту компанії, адже звільнити і призначати голову правління можна відповідно до пропозицій наглядової ради "Нафтогазу".

Рішення Кабінету міністрів загрожує співпраці України з Міжнародним валютним фондом, бо ставить під ризик незалежність "Нафтогазу", вважають в політсилі.

"Уряд дуже неочікувано провів заміну керівника "Нафтогазу" - у той момент, коли розпочалося засідання Комітету енергетики, на якому розглядається кандидатура Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, з’являється новина про те, що уряд звільнив Коболєва. Після цього з’явилися новини про те, що на його місце призначили Вітренка. Документ, яким приймали це рішення, виглядає щонайменше дивно. Як прописане розпорядження, яким звільнено Коболєва і призначено Вітренка? Кабінет міністрів вказує на незадовільні показники "Нафтогазу" за минулий рік. Після цього звільняє наглядову раду, після цього наново призначає наглядову раду, і так само звільняє Коболєва і призначає Вітренка. Це порушує статут "Нафтогазу" і порушує наші зобов’язання, зокрема перед МВФ, щодо забезпечення незалежності "Нафтогазу", - заявила Совсун.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу". Водночас у "Нафтогазі" офіційно не коментували це, а джерело РБК-Україна розповіло, що процедура звільнення нібито була порушена.

Сам Коболєв відреагував на звільнення, заявивши, що дізнався про нього з новин і заяв про свою відставку не писав.

Як писало РБК-Україна, Кабмін вже призначив нового очільника "Нафтогазу". Компанію очолив Юрій Вітренко, який до цього був виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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