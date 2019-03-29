Фінансовий регулятор Євросоюзу наклав на Fitch рекордний штраф

Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) наклало штраф на рейтингове агентство Fitch у розмірі 5,1 млн євро за порушення правил роботи на фінансовому ринку, в результаті чого виник конфлікт інтересів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт фінансового регулятора ЄС.

Зазначено, що з червня 2013 року по квітень 2018 року 20% Fitch належали фізособі (акціонеру агентства) через компанію, що знаходиться у Франції. Також цей акціонер входив до складу рад директорів трьох компаній, які числилися у рейтингу "дочок" Fitch.

"ESMA виявило, що три дочірні компанії Fitch порушили вимоги про конфлікт інтересів у ході рейтингових заходів, проведених у період з 2013 по 2015 рік щодо компаній, у яких акціонер Fitch був членом рад директорів", - пояснює фінрегулятор.

Повідомляється, що "дочкам" агентства виписали штрафи: Fitch UK - в 3,1 млн євро, Fitch France - в 812 тис. євро, в Fitch Spain - 1,1 млн євро.

Видання Financial Times зазначає, що виписаний Fitch штраф є рекордним. За даними джерела газети, мова йде про порушення при визначенні рейтингу французької роздрібної групи Casino Group.

Нагадаємо, раніше Fitch спрогнозувало, що у президента України, який буде обраний на виборах 2019, будуть обмежені можливості в найближчому майбутньому істотно змінити напрямок економічної політики або відмовитися від зобов'язань за програмою співпраці з МВФ.

Як писало РБК-Україна раніше, Fitch Ratings раніше підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.