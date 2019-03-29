Финансовый регулятор Eвросоюза наложил на Fitch рекордный штраф

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило штраф на рейтинговое агентство Fitch в размере 5,1 млн евро за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт финансового регулятора ЕС.

Указано, что с июня 2013 года по апрель 2018 года 20% Fitch принадлежали физлицу (акционеру агентства) через компанию, находящуюся во Франции. Также этот акционер входил в состав советов директоров трех компаний, числившихся в рейтинге "дочек" Fitch.

"ESMA обнаружило, что три дочерние компании Fitch нарушили требования о конфликте интересов в ходе рейтинговых мероприятий, проведенных в период с 2013 по 2015 год в отношении компаний, в которых акционер Fitch являлся членом советов директоров", - поясняет финрегулятор.

Сообщается, что "дочкам" агентства выписали штрафы: Fitch UK - в 3,1 млн евро, Fitch France - в 812 тыс. евро, в Fitch Spain - 1,1 млн евро.

Издание Financial Times отмечает, что выписанный Fitch штраф является рекордным. По данным источника газеты, речь идет о нарушениях при определении рейтинга французской розничной группы Casino Group.

Напомним, ранее Fitch спрогнозировало, что у президента Украины, который будет избран на выборах 2019, будут ограниченные возможности в ближайшем будущем существенно изменить направление экономической политики или отказаться от обязательств по программе сотрудничества с МВФ.

Как писало РБК-Украина ранее, Fitch Ratings ранее подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.