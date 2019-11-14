Фінансово-економічні відносини з Росією неможливі, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що з Російською Федерацією неможливі фінансово-економічні відносини. Про це він написав у Facebook.

Як зазначив Загороднюк, це не "ополчєнци" чи "місцева міліція", а кадрові військовики з РФ, що "стало ще більш зрозумілим під час моторошних подій в Іловайську".

"Без зайвих слів: ще з 2014 року я чітко розумів, що ім’я ворога складається з 5-тьох літер - Росія", - написав він.

Мінстр оборони заявив, що з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини.

"Якщо ж ворог - Росія, то 1) з ворогом розмовляють лише або мовою зброї, або мовою досвідчених дипломатів; 2) з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини; 3) потрібно робити все, що від нас залежить, для повноцінної інтеграції з НАТО на всіх рівнях", - заявив він.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив про необхідність припинення війни на Донбасі і відновлення відносин між Україною і Росією.

Крім того, Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду. Як він зазначив, Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.