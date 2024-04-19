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Финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогнозы по курсу гривны к доллару

Фото: Курс доллара превысит 41 гривну в течение 12 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики и банкиры ожидают роста курса доллара к гривне в течение ближайшего года. Прогнозы ухудшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,81 грн/доллар. В марте они ждали курс 41,13 грн/доллар.

Банкиры в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар. В январе они прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.

Кроме того, население Украины в марте ожидало курс 39,80 грн/доллар. Прогноз руководителей предприятий за февраль находится на уровне 40,44 грн/доллар.

Курс доллара

НБУ на 19 апреля снова поднял официальный курс до максимума - 39,6037 грн/доллар. Выше курс был только 17 апреля - 39,57 грн/доллар.

Международный валютный фонд дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс составит: 2024 год - 41,0 грн/доллар, 2025 год - 45,8 грн/доллар.

 

Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.

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