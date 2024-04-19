Финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогнозы по курсу гривны к доллару

По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,81 грн/доллар. В марте они ждали курс 41,13 грн/доллар.

Банкиры в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар. В январе они прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.

Кроме того, население Украины в марте ожидало курс 39,80 грн/доллар. Прогноз руководителей предприятий за февраль находится на уровне 40,44 грн/доллар.

Курс доллара

НБУ на 19 апреля снова поднял официальный курс до максимума - 39,6037 грн/доллар. Выше курс был только 17 апреля - 39,57 грн/доллар.

Международный валютный фонд дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс составит: 2024 год - 41,0 грн/доллар, 2025 год - 45,8 грн/доллар.