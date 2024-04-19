Фінансові аналітики та банкіри погіршили прогнози щодо курсу гривні до долара

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,81 грн/долар. У березні вони чекали на курс 41,13 грн/долар.

Банкіри у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар. У січні вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.

Крім того, населення України в березні очікувало на курс 39,80 грн/долар. Прогноз керівників підприємств за лютий становить 40,44 грн/долар.

Курс долара

НБУ на 19 квітня знову підняв офіційний курс до максимуму – 39,6037 грн/долар. Вище курс був лише 17 квітня – 39,57 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд дав прогноз курсу долара щодо гривні до 2029 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс становитиме : 2024 рік – 41,0 грн/долар, 2025 рік – 45,8 грн/долар.