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Фінансові аналітики та банкіри погіршили прогнози щодо курсу гривні до долара

Фото: Курс долара перевищить 41 гривню протягом 12 місяців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики та банкіри очікують зростання курсу долара до гривні протягом найближчого року. Прогнози погіршуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,81 грн/долар. У березні вони чекали на курс 41,13 грн/долар.

Банкіри у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар. У січні вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.

Крім того, населення України в березні очікувало на курс 39,80 грн/долар. Прогноз керівників підприємств за лютий становить 40,44 грн/долар.

Курс долара

НБУ на 19 квітня знову підняв офіційний курс до максимуму – 39,6037 грн/долар. Вище курс був лише 17 квітня – 39,57 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд дав прогноз курсу долара щодо гривні до 2029 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс становитиме : 2024 рік – 41,0 грн/долар, 2025 рік – 45,8 грн/долар.

 

Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.

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