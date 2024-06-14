RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финансовые аналитики существенно повысили прогноз по курсу доллара к гривне

Фото: Курс доллара вырастет до 42,80 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в июне 2024 года финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 42,80 грн/доллар. Это на гривну больше, чем ожидания за апрель (41,81 грн/доллар).

Кроме того, население прогнозирует курс на уровне 41,03 грн/доллар (последние данные за май).

Банкиры в апреле прогнозировали курс на уровне 41,69 грн/доллар.

Бюджетный курс

Напомним, курс доллара активно растет в течение последних месяцев. В конце мая курс несколько раз обновлял исторический максимум. После снижения курс снова вырос за последнюю неделю и поднялся до максимума 40,69 грн/доллар на 14 июня.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. Кроме того, ожидается, что в декабре 2024 года курс  вырастет до 42,1 грн/доллар.

По расчетам МВФ, средний курс доллара в 2024 году составит 41 грн/доллар. В 2025 году ожидается рост до 45,8 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ