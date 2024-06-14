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Фінансові аналітики суттєво підвищили прогноз щодо курсу долара до гривні

Фото: Курс долара зросте до 42,80 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у червні 2024 року фінансові аналітики прогнозують курс на рівні 42,80 грн/долар. Це на гривню більше, ніж очікування за квітень (41,81 грн/долар).

Крім того, населення прогнозує курс на рівні 41,03 грн/долар (останні дані за травень).

Банкіри у квітні прогнозували курс на рівні 41,69 грн/долар.

Бюджетний курс

Нагадаємо, курс долара активно зростає протягом останніх місяців. Наприкінці травня курс декілька разів оновлював історичний максимум. Після зниження курс знову зріс за останній тиждень та піднявся до максимуму 40,69 грн/долар на 14 червня.

Законом про державному бюджеті на 2024 рік визначений середній курс на рівні 40,7 грн/долар. Крім того, очікується що у грудні 2024 року курс зросте до 42,1 грн/долар.

За розрахунками МВФ, середній курс долара у 2024 році становитиме 41 грн/долар. У 2025 році очікується зростання до 45,8 грн/долар.

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