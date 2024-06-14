Фінансові аналітики суттєво підвищили прогноз щодо курсу долара до гривні

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
За інформацією НБУ, у червні 2024 року фінансові аналітики прогнозують курс на рівні 42,80 грн/долар. Це на гривню більше, ніж очікування за квітень (41,81 грн/долар).
Крім того, населення прогнозує курс на рівні 41,03 грн/долар (останні дані за травень).
Банкіри у квітні прогнозували курс на рівні 41,69 грн/долар.
Нагадаємо, курс долара активно зростає протягом останніх місяців. Наприкінці травня курс декілька разів оновлював історичний максимум. Після зниження курс знову зріс за останній тиждень та піднявся до максимуму 40,69 грн/долар на 14 червня.
Законом про державному бюджеті на 2024 рік визначений середній курс на рівні 40,7 грн/долар. Крім того, очікується що у грудні 2024 року курс зросте до 42,1 грн/долар.
За розрахунками МВФ, середній курс долара у 2024 році становитиме 41 грн/долар. У 2025 році очікується зростання до 45,8 грн/долар.