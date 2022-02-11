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Фінансова система України потребує підтримки: голова НБУ зустрівся з послами G7

Автор: Олександр Білоус

Правління Національного банку України зустрілося з послами та представниками посольств країн "Групи семи" (G7), а також послом ЄС в Україні. Підтримка міжнародних партнерів важлива для забезпечення макроекономічної стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

Як зазначив Шевченко, під час зустрічі обговорили найактуальніші питання сьогоднішнього порядку денного: поточну макроекономічну ситуацію в Україні, ситуацію на валютному ринку, а також монетарну та валютну політику НБУ, стан справ у банківському секторі.

"Ми наголосили, що сьогодні підтримка наших міжнародних партнерів, у тому числі інформаційна, надзвичайно важлива для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні у нинішніх умовах", - додав він.

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Це має прискорити прийняття остаточного рішення в Європарламенті.

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Національний банк України