Финансовая система Украины нуждается в поддержке: глава НБУ встретился с послами G7

Правление Национального банка Украины встретилось с послами и представителями посольств стран "Группы семи" (G7), а также послом ЕС в Украине. Поддержка международных партнеров важна для обеспечения макроэкономической стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook .

Как отметил Шевченко, во время встречи обсудили актуальные вопросы сегодняшней повестки дня: текущую макроэкономическую ситуацию в Украине, ситуацию на валютном рынке, а также монетарную и валютную политику НБУ, состояние дел в банковском секторе.

"Мы подчеркнули, что сегодня поддержка наших международных партнеров, в том числе информационная, чрезвычайно важна для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине в нынешних условиях", - добавил он.