Финансовая и материальная помощь Японии Украине превысила 1,6 млрд долларов, - МИД

По итогам 2022 года правительство Японии предоставило Украине финансовую и материальную помощь на 1,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

"В Японии объем официальной помощи на развитие в прошлом году значительно вырос, поскольку правительство предприняло различные шаги по помощи Украине, которые обошлись в 1,6 млрд долларов", - говорится в отчете МИД Японии.

Отмечается, что по итогам 2021 года Япония стала третьим по объему выделенных на международное развитие средств донором в мире после США и Германии среди всех членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Также сообщается, что японская официальная помощь в 2021 году, подсчитанная по международным стандартам системы эквивалентных грантов, выросла на 8,4% по сравнению с предыдущим годом и достигла около 17,63 млрд долларов.

Если же в эту сумму добавить льготные кредиты, предоставленные Японией другим странам, то объем выделенного пособия на развитие достигает 21,95 млрд долларов.

Одним из основных факторов, побудивших власти Японии нарастить объем международной помощи, стала пандемия COVID-19, существенно ограничившая источники финансирования для развивающихся стран, особенно зависящих от туризма.