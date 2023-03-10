В пятницу, 10 марта, стало известно, что Япония отправит в Украину крупную партию энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.

"Япония намерена поставить около 10 автотрансформаторов и 140 единиц энергетического оборудования. Япония будет способствовать дальнейшему восстановлению энергосистемы Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств G7.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержки и восстановления энергетической инфраструктуры и подтвердили свои обязательства по предоставлению Украине необходимой помощи.

В совещании также принял участие украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представители международных организаций.