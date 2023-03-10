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Япония отправит в Украину крупную партию энергетического оборудования

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Пятница 10 марта 2023 22:20
Япония отправит в Украину крупную партию энергетического оборудования Фото: Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 марта, стало известно, что Япония отправит в Украину крупную партию энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.

"Япония намерена поставить около 10 автотрансформаторов и 140 единиц энергетического оборудования. Япония будет способствовать дальнейшему восстановлению энергосистемы Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств G7.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержки и восстановления энергетической инфраструктуры и подтвердили свои обязательства по предоставлению Украине необходимой помощи.

В совещании также принял участие украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представители международных организаций.

Напомним, что Япония рассматривает возможность экспорта оружия в страны, ведущие борьбу с вторжением, такие как Украина.

Японская компания Yanmar Holdings с апреля полностью прекратит свою деятельность на российском рынке.

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