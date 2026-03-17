"Финансовая проверка": украинцев предупредили о рассылке вирусов от имени налоговой

18:29 17.03.2026 Вт
2 мин
В налоговой объяснили, как распознать опасные вложения
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Мошенники рассылают письма от имени налоговой (Getty Images)

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) предупредила украинцев об очередной волне кибератак. Злоумышленники рассылают электронные письма, маскируясь под официальные сообщения ведомства, чтобы заразить устройства пользователей вирусами и похитить конфиденциальные данные.

Главное:

  • Злоумышленники массово рассылают фейковые письма о якобы "финансовой проверке" на предмет легализации средств.
  • Сообщения содержат вредоносные вложения, дающие хакерам скрытый доступ к компьютеру.
  • Официальные адреса ГНС имеют домен @tax.gov.ua, а основная почта ведомства - post@tax.gov.ua.
  • Характерный признак подделки - наличие архивных файлов (.zip, .rar) или программ (.exe, .scr) во вложениях.

Как работает мошенническая схема

В теме опасных писем обычно говорится о проведении "финансовой проверки" на предмет легализации средств. Мошенники вводят людей в заблуждение, чтобы заставить открыть прикрепленные файлы. Чаще всего это архивы с расширением .pdf, .zip, .rar, а также опасные файлы .exe или .scr.

На самом деле эти вложения содержат программное обеспечение для удаленного управления вашим компьютером. После открытия такого файла злоумышленники получают полный доступ к системе и личной информации владельца.

Как отличить настоящее письмо от фейкового

В налоговой отмечают, что все официальные электронные адреса службы заканчиваются исключительно на домен @tax.gov.ua. Если сообщение поступило с любого другого домена - это признак подделки.

Основные правила безопасности от ГНС:

  • проверяйте адрес - только post@tax.gov.ua является официальной почтой службы;
  • игнорируйте вложения - никогда не открывайте файлы от непроверенных адресатов;
  • не доверяйте даже знакомым контактам, если они присылают подозрительные ссылки без предварительного согласования.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине распространяется новая фишинговая схема - мошенники рассылают письма якобы от имени Нацбанка с вредоносными файлами. Они имитируют официальные обращения и просят предоставить документы.

Также мы писали, что в Украине распространяется новая мошенническая схема с "компенсациями" от якобы "Ощадбанка" и "Укрэнерго". Злоумышленники присылают ссылки на фишинговые сайты и выманивают данные банковских карт.

