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Фінансування силовиків може бути зменшено вдвічі у 2021 році, - Арахамія

Новини » Політика     21.11.2019 - 14:27
Фінансування силовиків може бути зменшено вдвічі у 2021 році, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фінансування можуть урізати через неефективну роботу

Фінансування правоохоронних може бути зменшено вдвічі у 2021 році, якщо не буде ефективної роботи. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, високий запит українців на покарання для винних має конвертуватися в ефективну роботу силовиків, інакше фінансування скоротять, а деякі органи можуть розпустити.

"Це не загроза - це факт, який стосується всіх силовиків. Всі силовики приходять і хочуть збільшити фінансування на 30-40%, свій бюджет. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати? Навіщо державі фінансувати настільки багато, що всі вже заплуталися, скільки у нас "трилітерних назв. Необхідно їх тоді скорочувати, об'єднувати і мати менше органів, але більш ефективних", - сказав Арахамія.

Він додав, що фінансування скоротитися в разі неефективної роботи.

"Ми у два рази скоротимо їм бюджету. Я думаю, що буде так - це мій прогноз", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія повідомив, що Верховна рада ухвалить законопроект про гральний бізнес у першому читанні до Нового року.

Також голова "Слуги народу" Арахамія розповів, коли відбудеться референдум про продаж землі іноземцям.

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Новини України фінансиДавид Арахамія
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