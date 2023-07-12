Financial Times узнало детали гарантий безопасности G7 для Украины
Страны "Большой семерки" (G7) согласовали общие рамки для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, обязательства будут включать:
- поставки современной военной техники на суше, в воздухе и на море;
- подготовку украинских военных;
- обмен разведывательными данными;
- помощь в киберзащите.
Украина, со своей стороны, обязуется провести реформы, в том числе судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.
"Западные официальные лица говорят, что обязательства в сфере безопасности помогут Украине освободить территорию, оккупированную российскими войсками, и модернизировать армию страны. Они также помогут заверить Киев в том, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах", - пишет издание.
По словам старшего директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Аманды Слоут, гарантии "помогут Украине построить армию, способную защитить себя и сдержать будущее нападение".
Отмечается, что договоренности обеспечат Украину большим количеством оружия и помощи в долгосрочной перспективе. Также они имеют целью формализовать специальные заявления западных государств и успокоить беспокойство со стороны Украины и более радикально настроенных членов НАТО, которые хотят видеть конкретный путь для вступления Киева в Альянс.
Также согласно декларации, которая сегодня была принята, страны G7 расширят тренировки и военные учения и будут развивать промышленную базу Украины.
"Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем", - говорится в заявлении G7, полученном AFP.
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