ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть пройти без глядачів

Новини » Спорт     01.04.2020 - 14:34
Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть пройти без глядачів
Фото: УЄФА має намір дограти турніри в нинішньому сезоні (uefa.com)

УЄФА як і раніше планує дограти турніри в нинішньому сезоні

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи без уболівальників. Про це пише The Independent.

Сьогодні, 1 квітня, УЄФА проведе відеоконференцію, на якій обговорить питання термінів трансферних вікон. Ситуація з календарем частині сезону також обговорюється.

В організації дотримуються своєї позиції, що єврокубкові турніри повинні бути дограні в нинішньому сезоні до старту наступних розіграшів. Повідомляється, що в УЄФА мають намір довести турніри до кінця, а не анулювати результати.

Раніше з'явилася інформація, УЄФА має намір завершити футбольний сезон 2019/20, перерваний через коронавірус, в серпні. А європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа.

В цей час всі професійні турніри в Європі, за винятком чемпіонату Білорусі, перервані у зв'язку з пандемією.

УЄФА вже переніс фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи, спочатку заплановані на травень 2020 року. За даними ЗМІ, вирішальний матч Ліги чемпіонів може пройти 27 червня 2020 року, а Ліги Європи - 24 червня.

УЄФА попередив "Шахтар" і "Бенфіку" за пізній старт матчу Ліги Європи Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені
Новини України УЕФАЛіга ЄвропифиналФінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся