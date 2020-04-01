Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть пройти без глядачів

Фото: УЄФА має намір дограти турніри в нинішньому сезоні (uefa.com)

УЄФА як і раніше планує дограти турніри в нинішньому сезоні

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи без уболівальників. Про це пише The Independent.

Сьогодні, 1 квітня, УЄФА проведе відеоконференцію, на якій обговорить питання термінів трансферних вікон. Ситуація з календарем частині сезону також обговорюється.

В організації дотримуються своєї позиції, що єврокубкові турніри повинні бути дограні в нинішньому сезоні до старту наступних розіграшів. Повідомляється, що в УЄФА мають намір довести турніри до кінця, а не анулювати результати.

Раніше з'явилася інформація, УЄФА має намір завершити футбольний сезон 2019/20, перерваний через коронавірус, в серпні. А європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа.

В цей час всі професійні турніри в Європі, за винятком чемпіонату Білорусі, перервані у зв'язку з пандемією.

УЄФА вже переніс фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи, спочатку заплановані на травень 2020 року. За даними ЗМІ, вирішальний матч Ліги чемпіонів може пройти 27 червня 2020 року, а Ліги Європи - 24 червня.